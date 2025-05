Entra en vigor el Pla d'emergència de les preses de Baserca i Llauset

El Pla d'emergència de les preses de Baserca i Llauset, ubicades entre l'Alt Pirineu i la Franja de Ponent, ha començat a aplicar-se aquest dimecres. Afecta els municipis de Vilaller, Montanui, El Pont de Suert, Bonansa, Tremp i Sopeira, on s'han instal·lat fins a nou sirenes que s'activaran en cas d'emergència. L'objectiu és evacuar immediatament la zona afectada i dirigir la població a punts elevats. Aquest pla va ser presentat en una jornada informativa a Vilaller, amb la participació de tècnics d'Enel Green Power, Protecció Civil i diversos alcaldes.

Francisco José Conesa, responsable d'Obra Civil UPH Ebro-Pirineos i director d'explotació de les preses, ha explicat que les sirenes s'engegaran en el cas més extrem, quan hi hagi risc elevat de trencament de la presa. Els escenaris es divideixen en tres nivells, sent el més greu el nivell tres, quan la situació es considera crítica.

A més de les sirenes, s'ha creat una Sala d'Emergència Avançada a la presa de Llauset, equipada amb sistemes de comunicació per millorar la resposta en casos d'emergència. El pla forma part de la millora de la seguretat de les preses, que ja està en fase operativa.

La central hidroelèctrica de Moralets, ubicada a Montanui, és essencial per a l'estabilitat del sistema elèctric, ja que utilitza el desnivell entre les preses per generar i acumular energia. Aquesta central és clau per equilibrar la xarxa elèctrica, especialment amb el creixement de les energies renovables. La central de Baserca, situada al riu Noguera Ribargorçana, contribueix també a la producció d'energia amb un salt de 119 metres.