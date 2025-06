FGC eliminarà un pas a nivell a Gerb amb un nou pas elevat per millorar la seguretat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tret a licitació aquest dijous les obres per suprimir el pas a nivell número 22, situat al nucli de Gerb, al terme municipal d’Os de Balaguer (la Noguera), a la línia Lleida – La Pobla de Segur. El projecte preveu la construcció d’un pas elevat amb una longitud de 13,5 metres i una amplada de 8 metres, que inclourà un vial de doble carril per al trànsit de vehicles.

Els treballs compten amb un pressupost de 1,9 milions d’euros (sense IVA) i es preveu que tinguin una durada d’un any. L’inici de les obres s’ha fixat per al primer trimestre de 2026. Amb aquesta intervenció, FGC vol reforçar la seguretat tant ferroviària com viària en aquest tram de la línia.

En l’actualitat, la línia Lleida – La Pobla de Segur disposa de 17 passos a nivell. Des de 2005, FGC n’ha eliminat vuit, amb les actuacions més recents al pas 16 de Vallfogona de Balaguer (abril d’aquest any) i als passos 18 i 12, a Balaguer i Térmens respectivament, suprimits l’any passat. Aquestes actuacions s’emmarquen en la política de la companyia de reduir progressivament el nombre de passos a nivell mitjançant la col·laboració amb els municipis implicats. L’objectiu és eliminar punts de risc i garantir una explotació més segura de la xarxa per a usuaris i treballadors.