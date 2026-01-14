Govern i Paeria impulsen un nou model d’inclusió social amb una inversió de 12 milions

La Paeria de Lleida i el Govern de la Generalitat han signat un conveni per posar en marxa un nou model d’inclusió social que preveu una inversió global de 12 milions d’euros. La Generalitat n’aportarà 6, mentre que la resta del finançament anirà a càrrec de l’Ajuntament de Lleida i del Govern de l’Estat.
Un dels projectes centrals del nou model serà la creació d’un Hub Cívic al barri de Balàfia, equipament que comptarà amb 25 habitacions i tres habitatges de lloguer destinats a fomentar l’autonomia de persones en situació de vulnerabilitat o sense llar. L’objectiu és oferir un espai d’acompanyament, allotjament i inserció comunitària com a part d’un nou enfocament de polítiques socials a la ciutat.
Tot i el propòsit integrador, el projecte ha generat reticències entre alguns veïns del barri i crítiques de partits de l’oposició, especialment del Partit Popular, que qüestiona la ubicació de l’equipament i el model de gestió.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha rebutjat aquestes crítiques i ha advertit que “com a alcalde socialista no permetré que es jugui amb les pors de la gent parlant de persones sense llar”. Ha defensat que el projecte és una aposta per la cohesió i la dignitat, i que Lleida ha de ser “una ciutat inclusiva i valenta en les polítiques socials”.
Per la seva banda, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha posat en valor la iniciativa i ha assegurat que el Govern vol “exportar el model de Lleida” a altres municipis del país com a exemple de col·laboració institucional i innovació en matèria d’inclusió.