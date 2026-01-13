Investiguen una persona per aplicar un herbicida amb dron en un sembrat a la Noguera

La Guàrdia Civil de Lleida investiga al pilot de drons d’una empresa per haver aplicat herbicida en un sembrat de la Noguera i provocar danys en arbres fruiters propers. En el marc de l’operació "Vent de Ponent", els fets s’investiguen com un suposat delicte de danys per part d’una empresa de Tarragona que no disposava d’autorització per fer tractaments de fitosanitaris per via aèria. A més a més, els agents de la EPRONA han comprovat que el producte que s’hauria fet servir està prohibit per aplicar-se a través de drons. El cos policial destaca que aquestes pràctiques estan en auge i cal disposar de totes les autoritzacions corresponents per poder-les portar a terme, exigides per Seguretat Aèria i Sanitat Vegetal.
Tres propietaris de parcel·les afectades van presentar una denúncia a la Guàrdia Civil de Lleida i a partir d’aquí es va constatar que els fets haurien estat portats a terme per una empresa que es dedica a feines agrícoles mitjançant drons, amb seu a la demarcació de Tarragona. Se’ls hauria contractat per aplicar herbicida a parcel·les d’ordi.
Arran de l’aplicació dels productes amb dron i possiblement com que no es van tenir en compte factors climatològics, els herbicides es van escampar per camps del costat on hi havia arbres fruiters que en aquell moment estaven en període de floració. Això els va provocar danys, tant als arbres com a la producció.
Per part dels agents de l’Equip de Protecció de la Naturalesa (EPRONA) de la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, es va iniciar una investigació batejada amb el nom ‘Vent de Ponent’, a partir de la qual es van prendre mostres conjuntament amb tècnics de Sanitat Vegetal de Catalunya, tant de finques on hi havia cultius d’ordi com a les que hi havia fruiters.
Al llarg de la investigació, l’EPRONA va constatar, a través d’autoritats pertinents, que l’empresa de Tarragona no tenia permís per fer aplicacions de fitosanitaris amb dron. A més, també van constatar que el producte que van fer servir no està autoritzat per ser aplicat a través de vies aèries. Les diligències han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Balaguer.