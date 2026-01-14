La Guàrdia Urbana de Balaguer salva la vida d’una persona a la plaça Mercadal

La matinada de dissabte passat, una patrulla de la Guàrdia Urbana de Balaguer va actuar d’emergència a la plaça del Mercadal després de rebre un avís del telèfon d’emergències 112 que alertava que una persona es trobava indisposada a la via pública. Els fets van tenir lloc al voltant de la una de la matinada.
En arribar al lloc, els agents van comprovar que la persona havia entrat en parada cardiorespiratòria, una situació crítica que requeria una resposta immediata. Gràcies a la seva formació i sang freda, els policies van iniciar de seguida les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) mentre es coordinaven amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que es desplaçava cap al punt de l’incident.
L’actuació ràpida i eficient dels agents va resultar decisiva per mantenir la víctima amb vida fins a l’arribada dels professionals sanitaris. El personal del SEM va aconseguir estabilitzar la persona al mateix lloc dels fets i posteriorment la va traslladar a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on evoluciona favorablement i es troba fora de perill.
Des de la Paeria de Balaguer s’ha volgut reconèixer públicament la tasca dels agents implicats, destacant la seva professionalitat, preparació i capacitat de resposta davant situacions d’emergència. Segons fonts municipals, aquesta actuació exemplifica la importància de la formació i la coordinació entre els diferents cossos d’emergència, factors que poden ser determinants per salvar vides.