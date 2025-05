La Paeria estrena canal de WhatsApp i un Xatbot del Padró

La Paeria ha posat a disposició de la ciutadania dues noves eines de comunicació digital per acostar els serveis i la informació municipals als veïns i veïnes, a més d’oferir una atenció més ràpida, directa i personalitzada. Es tracta d’un Xatbot per a tràmits del Padró i el WhatsApp Ajuntament de Lleida. També s’ha actualitzat l’aplicació Appunta, amb un nou disseny i més funcionalitats. La tinenta d’alcalde i responsable de la regidoria de Bon Govern, Carme Valls, acompanyada per l’equip de Serveis Digitals de la Paeria, i Alex Surroca, de l'empresa UseIt -desenvolupadora de l'Appunta i el Xatbot- ha presentat avui els nous canals.

Valls ha destacat que s’incorpora un canal de WhatsApp tenint en compte que “tothom té mòbil” i “veient com el mòbil ens pot ajudar”. Es tracta d’eines “molt fàcils d’utilitzar” i que ofereixen una “comunicació molt ràpida”, ha afegit.

Xavi Pinyol, responsable coordinador de Serveis Digitals, ha valorat que el canal de WhatsApp Ajuntament de Lleida ha estat ideat i creat al 100% pel departament de Serveis Digitals del consistori i que situa la Paeria com a “pionera” en la utilització de les noves tecnologies per comunicar-se amb la ciutadania.

Per accedir-hi, cal llegir amb el telèfon mòbil un codi QR que es pot trobar a la pàgina web de la Paeria i que es difondrà mitjançant tots els canals de comunicació municipals. Després només cal escriure al xat una barra inclinada “/” per veure les opcions disponibles: /Agenda, /Ajuda, /Bústia, /Ciutat, /Mobilitat, /Oficines_Atenció, /Punts_Lila, Subscripció_Avisos, /Turisme, /Xarxes_Socials, /Xatbot_Padró. Per rebre avisos relacionats amb la climatologia, talls de trànsit i altres alertes importants, cal registrar-se, en compliment de la Llei de Protecció de Dades.

Pel que fa al Xatbot del Padró, Valls ha explicat que “és l’inici de com incloure la IA per fer més rendible l’Ajuntament, el personal municipal i les noves tecnologies”. Així, ha afirmat que s’ha fet del padró, amb coordinació amb l’OMAC i l’OGAT, perquè “és un dels tràmits que més demanda té”. L’any 2024 es van fer prop de 40.000 tràmits relacionats amb el padró municipal.

L’objectiu d’aquesta eina d’intel·ligència artificial, que és capaç de respondre en 250 idiomes, és facilitar la informació de com i on es poden fer els tràmits d’empadronament, així com els requisits i la documentació necessaris. Per això, s’han tingut en compte les preguntes més freqüents de la ciutadania respecte a aquest tràmit com altes, baixes, canvis de domicili, modificacions, comprovacions i certificats, entre d’altres.

D’altra banda, la tinenta d’alcalde ha explicat que l’Appunta és un dels canals que la ciutadania utilitza més per comunicar-se amb la Paeria i que una de les principals novetats de la nova versió de l’aplicació, que es va crear fa uns vuit anys, és la incorporació dels serveis que més demanden els veïns i veïnes: “mobilitat, seguretat i neteja”: També és una manera de “garantir la convivència a la ciutat”.