La Peria de Lleida restaurarà la torre del tossal de Moradilla

La Paeria preveu restaurar la torre del tossal de Moradilla, una construcció del segle XVIII vinculada a la xarxa militar de telegrafia òptica, que ha vist agreujat el seu deteriorament recentment. El projecte, dotat amb 150.000 euros, preveu reconstruir la part ensorrada dels murs utilitzant les mateixes pedres i reforçar l’estructura amb un sistema interior fet amb blocs de terra crua premsada produïts al Segrià.

A més de la intervenció arquitectònica, també es vol potenciar la difusió d’aquest espai, on hi ha restes d’altres èpoques, com una necròpolis d’origen musulmà o vestigis de la Guerra Civil. El consistori té previst fer una intervenció arqueològica prèvia per garantir la preservació de les restes.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que la restauració no només busca consolidar l’edifici, sinó també incorporar el tossal a les estratègies de comunicació patrimonial de la ciutat. "Aquest indret explica més de dos mil anys d’història", ha afirmat. Per la seva banda, l’alcalde dels Alamús, Toni Bosch, ha agraït que es recuperi un espai que també consideren part de la seva memòria col·lectiva.

La previsió és presentar el projecte a la Comissió de Patrimoni al setembre per iniciar-ne la contractació.