Catalunya i l'Aragó ja cooperen pel retorn de les obres a Sixena

Primers contactes entre Catalunya i l'Aragó pel retorn de les obres a Sixena. El president aragonès Jorge Azcón ha explicat aquest dijous que els dos executius ja han parlat de la "cooperació" perquè les pintures es traslladin "com més aviat millor" al monestir. Amb tot, el dirigent de l'Aragó ha insistit que aquest trasllat es farà amb totes les mesures de seguretat per evitar que les obres resultin danyades.

Azcón també ha apujat el to amb Catalunya, tot demanant el "retorn incondicional" de les pintures. En una atenció als mitjans des de Saragossa per valorar la sentència del Suprem sobre els murals, el president aragonès ha confiat en la "col·laboració i cooperació" de la Generalitat. En aquesta línia, ha advertit que el Govern està "obligat" a tornar les obres murals i que espera "lleialtat" per part de l'executiu de Salvador Illa.

La posició del Govern sobre les obres de Sixena

Preservar les obres de Sixena i obeir la sentència del Tribunal Suprem. Aquest és el difícil equilibri que intentarà fer el Govern amb les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) després de la resolució judicial que obliga a enviar-les a l'Aragó. Ho ha dit Illa des del Japó: "No obstruirem l'execució de la sentència, però hem de garantir que no es malmeten les obres", ha indicat.

Els encarregats de resoldre l'equació seran els tècnics del MNAC, que és "qui marca els ritmes". "Haurem d'entrar en un debat tècnic i la veu l'hauran de tenir els experts", ha afirmat. De moment, el Museu ha aclarit que està fent una lectura jurídica i tècnica de la sentència de Sixena i valorant les accions a seguir. La decisió està en mans del Patronat del Museu, que conformen l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat, tots ells governats pel PSC.

El Tribunal Suprem va confirmar aquest dimecres la sentència que condemnava el MNAC a retornar a Vilanova de Sixena les pintures murals de la sala capitular del monestir. Els magistrats van determinar que el Museu mai ha estat propietari de les pintures, sinó que només les tenia en dipòsit, i, per tant, el cas no ha prescrit. El MNAC ha alertat en diverses ocasions que arrencar les pintures murals de i traslladar-les al monestir podria malmetre-les greument.