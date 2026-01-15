La plaga de conills s’agreuja: ja s'enfilen als arbres i posen en risc la collita

La pressió de la fauna salvatge torna a posar en escac els camps de fruita del Baix Segre. La proliferació de conills continua causant estralls a les explotacions agrícoles i, després de la nevada del dia de Reis, els pagesos han detectat un canvi preocupant en el tipus de danys. Els animals ja no es limiten a rosegar la base dels arbres, sinó que han començat a enfilar-s’hi per atacar directament les parts productives, buscant brots tendres i comprometen la collita futura.
Segons explica Jordi Vidal, responsable de la sectorial de Fruita Dolça d’Asaja, en les zones on la sobrepoblació és més acusada, els conills poden afectar fins a un 30% de les finques. “És una situació insòlita; amb el fred i la neu han pujat a les branques per alimentar-se”, assenyala. Un comportament que agreuja l’impacte econòmic i posa en risc la viabilitat de moltes explotacions.
Davant aquest escenari, els productors es veuen obligats a improvisar solucions. Podes preventives per deixar restes vegetals a l’abast dels animals, tractaments fitosanitaris o l’aplicació de barreges de calç i coure a l’escorça són algunes de les estratègies més habituals per intentar minimitzar els danys. Tanmateix, des del sector admeten que es tracta de remeis parcials. “Són mesures d’emergència, no resolen el problema de fons i els danys avancen molt ràpid”, lamenta Vidal, que reclama ampliar els mecanismes de control.
El problema s’estén més enllà dels cultius tradicionals. Des d’Asaja alerten que el conill és una espècie amb una gran capacitat d’adaptació i que ja està afectant plantacions que històricament no patien aquest tipus d’incidències. Aquesta realitat ha empès el sector a buscar aliances i estratègies conjuntes.
En aquest context, Asaja ha organitzat una jornada informativa a Aitona per donar a conèixer els ajuts disponibles i promoure una actuació coordinada entre pagesos, caçadors i agents rurals amb l’objectiu de reduir la població de conills i frenar l’impacte sobre el territori.
Paral·lelament, el Departament d’Agricultura ha activat diverses línies de subvencions destinades a protegir els conreus de l’excés de fauna cinegètica. Els ajuts, dotats amb més de dos milions d’euros, permetran finançar instal·lacions de tanques, l’adquisició de dispositius per a la caça nocturna, munició o la contractació de serveis especialitzats de control. Cada beneficiari pot rebre fins a 50.000 euros, segons la línia d’ajut sol·licitada, amb la voluntat d’oferir eines reals per fer front a una problemàtica que no dona treva.