La plataforma Aturem la Incineradora qüestiona la legalitat del projecte de Nova Tracjusa a Juneda

La Plataforma Aturem la Incineradora ha presentat un recurs de reposició contra la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament de Juneda a Nova Tracjusa, un projecte que, segons denuncien, encobreix una planta d’incineració de residus per generar gas destinat a l’assecatge de purins. Tot i que les empreses promotores, Griñó i Gestió Agroramadera de Ponent (GAP), rebutgen aquesta definició, els opositors alerten de possibles emissions nocives i riscos per a la salut pública.

Els serveis jurídics de la plataforma consideren que el permís municipal és “fraudulent” i que vulnera diverses normatives. Si el consistori no anul·la la llicència abans del 28 de maig, tenen previst portar el cas als jutjats i sol·licitar la suspensió cautelar del projecte per evitar l’inici de les obres.

Segons l’advocat Pau Simarro, l’Ajuntament hauria de paralitzar el procediment com a mínim fins que no es revisi el pla especial urbanístic de l’any 2000, que establia un termini màxim de 17 anys per executar el projecte. La plataforma assegura que aquest límit ja ha vençut i que caldria una modificació prèvia del planejament, que no s’ha produït.

A més, denuncien la falta d’un informe dels bombers, la construcció il·legal d’estructures en zona verda i diverses irregularitats administratives, com l’absència del visat col·legial en l’informe tècnic o l’incompliment dels terminis legals per part dels serveis tècnics municipals.

Des d’Ipcena, el portaveu Joan Vàzquez acusa l’Ajuntament d’actuar amb parcialitat i d’afavorir l’empresa promotora, en una operació que qualifica d’“especulativa”. També recorda que Griñó està sota investigació en una trama de tràfic il·legal de residus provinents d’Itàlia.