La Sibil·la tancarà les portes després de gairebé 20 anys d’història al Turó

El bar La Sibil·la, ubicat a la Contraguàrdia de la Reina al Turó de la Seu Vella, tancarà definitivament el dissabte 12 de juliol. L’actual equip gestor, que mantenia l’activitat amb una pròrroga temporal, ha decidit no presentar-se al nou concurs públic convocat per l’Ajuntament de Lleida. Aquesta decisió posa punt final a gairebé dues dècades d’una presència continuada i emblemàtica en un dels indrets més singulars de la ciutat.

El relleu arribarà de la mà d’una unió temporal d’empreses formada pels grups lleidatans Canalla i Bonobo, que ja han rebut la preadjudicació per part de la Paeria per gestionar el nou servei durant un període de quatre anys, amb opció a una pròrroga de dos anys més. Aquesta nova concessió suposarà una renovació i ampliació de l’oferta gastronòmica i cultural del Turó, amb la voluntat de potenciar aquest espai com a punt de trobada i oci en ple centre històric.

Per què La Sibil·la és tan emblemàtica?

Des de la seva obertura original l’any 2008, La Sibil·la s’ha convertit en un referent indiscutible de l’oci cultural i gastronòmic a Lleida. Situada en un emplaçament privilegiat, la gran terrassa amb vistes panoràmiques al conjunt monumental i a la ciutat ha estat un dels principals atractius que han seduït tant els lleidatans com els visitants. La seva oferta, basada en mojitos, tapes i productes de proximitat, va contribuir a donar nova vida al Turó de la Seu Vella, un espai que sovint quedava desolat fora dels horaris habituals de visita al monument.

La seva gestió va sorgir d’una concessió municipal atorgada a joves emprenedors locals amb l’objectiu explícit de revitalitzar la zona i fomentar el turisme cultural i gastronòmic. A més de la restauració, La Sibil·la ha estat un escenari per a exposicions, música en viu i diferents actes culturals, apostant fermament per la combinació d’espai patrimonial, oci i cultura.

Una reobertura amb nom i identitat reforçada

Després d’un període de tancament temporal, l’any 2021 La Sibil·la va tornar a obrir portes mantenint el seu nom original, reforçant així la seva identitat simbòlica. Amb una carta renovada que aposta per productes de proximitat, horaris més amplis i una programació cultural regular, el bar es va consolidar novament com un punt de referència. Aquell mateix any, es va recuperar la tradició litúrgica del Cant de la Sibil·la durant les celebracions de Nadal, fet que va reforçar la vinculació del local amb la cultura i la història de Lleida.

Nou model de concessió: més espais i més opcions

El maig de 2025, l’Ajuntament va obrir un nou concurs públic per redefinir l’oferta gastronòmica i cultural del Turó de la Seu Vella. El projecte guanyador, liderat per Canalla i Bonobo, preveu mantenir el bar fix de la Contraguàrdia però incorporar nous formats, com ara food trucks, punts de venda mòbils i noves zones d’activitat en espais contigus, com la plaça Hispanoamèrica i el Baluard del Rei.

Segons ha explicat Xavi Bosch, representant de Bonobo, el nou model vol conservar l’esperit obert i cultural de La Sibil·la, tot ampliant l’oferta amb cocteleria, restauració variada i esdeveniments tipus vespreig que començaran el 2026. Aquesta nova etapa pretén convertir el Turó en un pol d’atracció encara més viu, diversificat i atractiu per a públics de totes les edats.

Amb aquest canvi, es tanca una etapa emblemàtica per a l’oci lleidatà al Turó, però s’obre una nova fase que buscarà potenciar el seu valor com a espai de dinamització cultural, turística i social.