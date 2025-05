Lleida obre concurs per renovar la gestió del restaurant de la Seu Vella amb opcions de restauració mòbil

La Paeria ha iniciat una nova convocatòria pública per trobar un nou operador que assumeixi la gestió del servei de restauració situat a l’espai patrimonial de la Contraguàrdia de la Reina, al Turó de la Seu Vella. L’actual concessió, que donava cobertura al local conegut com a Sibil·la, ha arribat a la seva fi, i el consistori ha posat en marxa una licitació que no només manté el servei existent, sinó que amplia les opcions de restauració a altres punts emblemàtics del recinte.

El contracte contempla una concessió per quatre anys amb la possibilitat d’una pròrroga de fins a dos més. Segons explica Segre, a més de gestionar l’espai principal dins l’edifici històric, els aspirants podran proposar nous punts de venda en format mòbil o efímer en dues zones a l’aire lliure del Turó: un espai proper als antics dipòsits, avui utilitzat com a aparcament, i un altre al pati del Baluard del Rei.

Aquests nous punts de restauració podran adoptar formats com food trucks o casetes de fusta, sempre que compleixin amb els requisits de respecte al patrimoni i integració paisatgística. Les propostes hauran d’incloure la descripció detallada de les estructures, el disseny de les terrasses, el mobiliari previst i els horaris d’activitat. L’aprovació definitiva requerirà informes favorables de les comissions de Patrimoni i Cultura de l’Ajuntament i de la Generalitat.

El cànon mínim que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 9.266 euros anuals per l’ús de l’edifici principal, més les tarifes corresponents per l’ocupació de terrasses i elements de mobiliari urbà. El termini per presentar ofertes conclou el pròxim dia 26 i, fins que es resolgui el concurs, l’activitat del bar actual es podrà mantenir.