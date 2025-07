L’aeroport de Lleida-Alguaire vol fer un pas endavant en el seu paper com a centre d’innovació aeroespacial amb la creació d’un viver d’empreses centrat en els àmbits de l’aeronàutica i l’espai. La iniciativa preveu contractar una assistència tècnica especialitzada per dissenyar i dinamitzar aquest espai, amb l’objectiu que almenys deu noves empreses s’hi estableixin abans de dos anys.

El projecte, amb un pressupost de 120.000 euros, inclou la definició de serveis, la redacció de dues convocatòries públiques i l’acompanyament a les empreses seleccionades. També preveu la cerca activa de propostes innovadores i el suport continu a les activitats que es desenvolupin dins del viver.

La gestió anirà a càrrec d’una consultora amb un mínim de tres experts acreditats, que s’encarregaran de captar firmes tecnològiques i promoure l’ecosistema empresarial vinculat a l’aeroport.

Aquest nou pas s’emmarca en l’estratègia de consolidar Alguaire com a pol d’emprenedoria i recerca, sumant-se als àmbits ja prioritzats pel complex: operacions comercials, usos industrials, formació, el sector New Space i la innovació tecnològica. L’aposta per un viver especialitzat busca reforçar la capacitat de l’aeroport per atreure talent i empreses de valor afegit en un context de creixement del sector aeroespacial al sud d’Europa.