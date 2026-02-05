Les vendes de carn de senglar s’ensorren i el sector entra en aturada indefinida

Les empreses encarregades de recollir senglars arreu de Catalunya han iniciat una aturada indefinida després de veure com les vendes de carn han caigut fins a un 80% a conseqüència de la crisi de la pesta porcina africana (PPA). La manca de sortida comercial del producte ha deixat els punts logístics sense capacitat per continuar acumulant animals, una situació que, segons alerten, posa en risc la viabilitat del sistema.
Fonts dels deu Punts Logístics de Carn de Caça existents al país expliquen que es troben en un escenari límit. En una carta adreçada als caçadors, els responsables d’aquestes instal·lacions asseguren que estan assumint costos econòmics, sanitaris i legals que no els pertoquen i que ho fan sense el suport institucional necessari. Davant la manca de resposta de l’Administració, afirmen, no han tingut altra opció que suspendre l’activitat de manera indefinida.
A la missiva, els punts de recollida remarquen que la decisió no va dirigida contra el col·lectiu de caçadors ni respon a una voluntat pròpia. Asseguren que és una mesura forçada per la impossibilitat de sostenir un sistema que, actualment, no ofereix garanties mínimes de funcionament. També expressen el seu pesar pels problemes que aquesta situació pot generar als caçadors i a la gestió cinegètica del territori.
La comercialització de la carn de porc senglar es concentra majoritàriament als mercats internacionals, però les restriccions associades a la PPA han fet desaparèixer la demanda. Aquesta aturada, segons expliquen els responsables de les instal·lacions, vol servir també per visibilitzar un problema que afecta de ple el control sanitari, la gestió de la fauna cinegètica, la lluita contra la malaltia i la continuïtat de l’activitat.
Actualment, Catalunya disposa de punts de recollida de senglars a Fornells de la Selva, Sant Joan les Fonts, Igualada, Olius, Sort, Alòs de Balaguer, Sant Jaume dels Domenys, Lleida, Sant Miquel de Balenyà i Sanaüja. Tots ells es troben afectats per aquesta situació. Està previst que aquest dijous es reuneixin amb la Generalitat per intentar desencallar el conflicte.
Des del Departament d’Agricultura reconeixen que la pesta porcina africana ha provocat una davallada “dràstica” del valor de la carn de senglar. Davant aquest escenari excepcional, el Govern va activar un contracte d’emergència amb punts logístics i empreses comercialitzadores per garantir la recollida i destrucció dels animals, amb una inversió que qualifiquen de molt significativa. Aquest contracte, però, finalitza aquest mes de febrer.
La Generalitat s’ha compromès a mantenir reunions amb les empreses implicades per buscar una solució consensuada que permeti mantenir operatius uns punts logístics que considera clau en el context actual. Paral·lelament, Agricultura assegura que l’estratègia de control poblacional del senglar continua activa i que el contacte amb els caçadors es manté per coordinar les actuacions davant la situació sanitària.