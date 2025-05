Lleida ja té els seus quatre primers «Joves Referents»

Gerard Fernández, Mar Servià, Adrià Codina i Ángeles Akel han estat escollits com els primers "Joves Referents de Lleida", una figura que “reconeix i visibilitza el talent, el compromís i la diversitat de la joventut lleidatana”, van destacar des de la Paeria.

Els quatre joves lleidatans seran els encarregats de representar el col·lectiu juvenil en els actes més emblemàtics de la ciutat al llarg de l’any, com el Pregó de la Festa Major, la Diada Castellera, l’Anada a Ofici, la Batalla de les Flors o el Castell de Focs, així com en activitats juvenils, culturals, esportives i solidàries al llarg de l’any com el Plenari dels Infants i Adolescents o el LleidaJove Fest, o altres esdeveniments vinculats als àmbits en què seran referents.

Gerard Fernández: de 21 anys, és veí de l’Horta, “territori que defensa amb orgull” i és l’hereu aquest 2025 de la Festa Major de l’Associació Camí de la Mariola.

Mar Servià: de 18 anys, estudia segon de batxillerat a l’Institut Samuel Gili i Gaya, que dona suport a la seva candidatura. El seu treball de recerca sobre la crisi climàtica ha estat presentat i reconegut al Stockholm Junior Water Prize.

Adrià Codina: de 24 anys, és historiador de l’art, antiquari, galerista i col·leccionista. S’ha convertit en el galerista més jove d’Espanya. Recentment ha inaugurat una galeria d’art. La seva candidatura compta amb el suport de l’Ateneu Popular de Ponent.

Ángeles Akel: té 25 anys i va néixer a l’Argentina. Està vinculada a la ciutat des de fa una dècada per motius d’estudis i laborals. És integradora social i tècnica en educació infantil, i treballa al SIS El Trampolí.

Els seleccionats han estat escollits mitjançant un procés rigorós i participatiu, valorant-se especialment la seva trajectòria personal, el seu compromís amb Lleida i la seva capacitat d’inspirar altres joves. El jurat ha estat format per representants d’entitats de la ciutat i professionals de diverses regidories municipals.

El càrrec de Jove Referent té una durada d’un any, de maig de 2025 a maig de 2026, i es desenvolupa de forma voluntària. Les persones escollides rebran reconeixement institucional i formació específica en lideratge, comunicació i organització d’esdeveniments.

La seva presentació oficial tindrà lloc el divendres 9 de maig, durant el Pregó de la Festa Major al Saló de Plens de la Paeria, en un acte institucional on es durà a terme la imposició de les bandes que els acrediten com a representants de la joventut lleidatana.