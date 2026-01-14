Lleida, la ciutat més rendible de l'Estat per especular amb l'habitatge

Lleida es posiciona com la capital de l’Estat amb una rendibilitat més elevada en la inversió en habitatge destinat al lloguer, amb un retorn brut del 7,5%, segons un estudi recent d’idealista. La ciutat lidera el rànquing per davant de Múrcia (7,4%) i Zamora (7,2%), en un context general en què la rendibilitat immobiliària ha experimentat una lleugera davallada durant el tram final del 2025.
De manera global, la rendibilitat mitjana de la compra d’un habitatge per posar-lo en lloguer s’ha situat en el 6,7% durant el quart trimestre del 2025, una xifra inferior al 7,2% amb què es va tancar el 2024. Malgrat aquest descens, l’estudi destaca que la inversió immobiliària continua oferint retorns molt superiors als dels productes financers més conservadors, com el bo de l’Estat a deu anys, que actualment se situa en el 3,3%.
Les oficines, el més rendible
L’anàlisi, basada en la comparació entre els preus de venda i de lloguer de diferents actius immobiliaris, confirma que les oficines segueixen sent el producte més rendible del mercat. A escala estatal, la compra d’oficines per arrendar-les genera una rendibilitat bruta mitjana de l’11,2%, lleugerament per sota del 11,7% registrat un any enrere. Els locals comercials mantenen també un comportament sòlid, amb un retorn del 9,9%, mentre que els garatges es consoliden com l’opció menys atractiva, amb una rendibilitat del 6%.
En l’àmbit residencial, darrere de Lleida s’hi situen ciutats com Múrcia, Zamora, Huelva, Ceuta, Jaén i Castelló de la Plana, totes elles amb rendibilitats al voltant o per sobre del 7%. En canvi, els mercats més tensionats presenten retorns molt més modestos: Sant Sebastià tanca la llista amb un 3,3%, seguida de Palma, la Corunya i Madrid, mentre que Barcelona assoleix una rendibilitat del 5,6%.
Els locals comercials destaquen especialment a Múrcia, amb un retorn de l’11,6%, seguits de Saragossa, Tarragona i Lleida, totes amb percentatges per sobre del 10%. En canvi, Barcelona i Madrid ofereixen rendibilitats més moderades en aquest segment, del 8,3% i el 7,3% respectivament. Pel que fa a les oficines, Sevilla encapçala el rànquing amb un 10,1%, seguida de Vitòria, Saragossa i Lleida. A l’altre extrem, Palma és la capital amb una rendibilitat més baixa en aquest tipus d’actiu, amb un 6%.
Finalment, els garatges es confirmen com el producte menys rendible en moltes capitals. Tot i això, Múrcia, Castelló de la Plana i Toledo destaquen amb retorns relativament elevats, mentre que Salamanca, Palència, Granada i Palma presenten rendibilitats inferiors fins i tot a les del bo de l’Estat.
En l’àmbit del mercat del lloguer, el concepte de retorn també anomenat rendibilitat s’utilitza per mesurar el guany econòmic que obté un propietari després d’haver invertit en la compra d’un immoble i destinar-lo a l’arrendament. Aquesta rendibilitat reflecteix la relació directa entre el preu d’adquisició de l’habitatge i els ingressos que aquest genera anualment a través del lloguer.
Generalment, les anàlisis del sector fan referència al retorn brut, una magnitud que s’expressa en percentatge i que s’obté dividint els ingressos anuals del lloguer pel cost de compra de l’immoble, i multiplicant el resultat per cent. Així, a tall d’exemple, un habitatge adquirit per 100.000 euros que produeixi 7.000 euros anuals en rendes de lloguer ofereix una rendibilitat bruta del 7%.