Llum verda condicionada per als parcs eòlics d’Endesa a les Garrigues

Les dues centrals eòliques que Endesa impulsa a la comarca de les Garrigues, concretament als termes municipals de la Pobla de Cérvoles, l’Albi i Cervià, han rebut el vistiplau de la Generalitat. Tot i així, es tracta d’una aprovació provisional, subjecta a diverses condicions i pendent encara de l’autorització definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme.

Els projectes, que han aixecat polseguera entre entitats ecologistes i veïnals, estan ubicats molt a prop dels límits previstos del futur parc natural de les Muntanyes de Prades. Aquest fet ha encès l’alarma de la plataforma que s’oposa a la seva construcció, que ja ha anunciat la seva intenció de presentar al·legacions.

Pel que fa a la infraestructura aprovada, el permís permet instal·lar un total de 14 aerogeneradors de 115 metres d’alçària: 8 corresponents al parc de la Comella i 6 del projecte de Sant Joan, que inicialment en preveia 8. Les dues torres restants han estat excloses per estar dins l’àmbit protegit del futur espai natural, una circumstància que ja va suposar el rebuig a una tercera central plantejada anteriorment per la mateixa empresa.

Així doncs, Endesa tira endavant amb només 14 dels 24 molins que havia projectat inicialment.

Des del moviment contrari als parcs, insisteixen que la seva oposició no és només per motius ambientals, sinó també per la manca de participació real dels municipis i pel tracte de favor que, segons ells, rep l’elèctrica. "Perquè és Endesa", assenyalen amb contundència, advertint que portaran la seva lluita fins on calgui.