Més digital i més fiable: Endesa accelera la modernització de la xarxa elèctrica a Lleida

Endesa, a través de la filial e-distribución, ha destinat 1,5 milions d’euros durant el 2025 a la digitalització de les infraestructures elèctriques a la demarcació de Lleida, amb l’objectiu de millorar la qualitat del subministrament i fer la xarxa més eficient i resilient. L’actuació s’ha centrat principalment en els centres de transformació, clau per convertir l’energia de mitjana a baixa tensió abans que arribi a les llars i a les empreses.
La incorporació de tecnologia digital i sistemes de control remot permet a la companyia supervisar i maniobrar la xarxa a distància des del Centre de Control, fet que es tradueix en una resposta molt més ràpida davant qualsevol incidència. Segons dades de la mateixa empresa, aquestes millores han contribuït a reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com industrials.
En el marc d’aquest pla, Endesa ha instal·lat 32 nous telecomandaments a la xarxa de mitjana tensió, 11 dels quals a la ciutat de Lleida. Aquests dispositius permeten localitzar avaries amb més precisió i restablir el servei per vies alternatives sense necessitat de desplaçar personal al terreny, sempre que les condicions tècniques ho permetin. Aquesta automatització resulta clau per minimitzar interrupcions i millorar la continuïtat del servei.
Paral·lelament, durant el 2025 també s’han incorporat 338 equips LVS (Low Voltage Supervisor) als centres de transformació de les dotze comarques lleidatanes, 108 dels quals a la capital. Aquests sistemes recullen dades en temps real sobre paràmetres com la tensió, la intensitat o la temperatura de les instal·lacions, cosa que facilita la detecció d’anomalies, la prevenció de fraus, l’anàlisi d’incidències i una gestió més eficient de la capacitat de la xarxa.
La digitalització s’ha completat amb la renovació de 53 quadres de baixa tensió —18 a Lleida ciutat— als quals s’ha incorporat tecnologia d’última generació que permet un seguiment detallat del funcionament i el rendiment de les instal·lacions. A més, s’han creat bessons digitals d’algunes infraestructures, una rèplica virtual que permet simular maniobres i actuar amb rapidesa en cas de fallada del sistema principal.
Totes aquestes actuacions formen part del Pla d’Inversió d’Endesa a Lleida, orientat a la renovació, automatització i ampliació de les xarxes de distribució elèctrica. L’estratègia també busca facilitar la integració de les energies renovables, impulsar l’autoconsum i preparar la xarxa per a l’augment de la mobilitat elèctrica, tot avançant cap a un sistema més intel·ligent i sostenible.