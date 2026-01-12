Mor Josep Porta, pare de la memòria visual de Lleida

El fotògraf lleidatà Josep Porta Ballespí, figura cabdal de la memòria visual de Lleida al llarg del segle XX, ha mort als 90 anys deixant un llegat vastíssim, que integra també l’obra del seu pare, Josep Porta Mesalles, dipositada des del 1994 a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Fill i continuador d’una nissaga de fotògrafs, Porta Ballespí va convertir la seva feina en un arxiu gràfic de la vida quotidiana, social i esportiva de la ciutat.
L’origen de la casa fotogràfica es remunta al 1939, quan Josep Porta Mesalles obre l’estudi Fotografia J. Porta en un altell dels porxos de baix de la plaça de la Paeria. Pocs anys després, el 1942, el negoci es trasllada a la plaça Sant Joan, primer al número 2 i, des del 1946, a l’actual número 21, on el taller i l’habitatge familiar es mantindran actius fins al 1991. Aquell estudi, amb façana a la plaça, esdevindrà una autèntica institució ciutadana.
Josep Porta Ballespí s’incorpora al negoci el 1952 i, al costat del seu pare, consolida un treball de gran abast: retrats d’estudi, fotografies de carnet, imatges familiars —infants, comunions, casaments— i un seguit d’instantànies urbanes que documenten l’evolució de Lleida. Una part molt singular de la seva producció són les fotografies de la Unió Esportiva Lleida, fins al punt que molts lleidatans tenien el costum de passar cada dilluns per les vitrines de la plaça Sant Joan per veure les imatges del partit jugat el dia abans al Camp d’Esports. Encara que el comerç tancà l’any 2000, Porta Ballespí va continuar acudint al camp amb la càmera.
Professional inquiet, es va especialitzar també en el processat de pel·lícula en color després de formar-se en cursos a Saragossa, París i Bèlgica, vinculats a la casa GEVAERT. Tot i això, va mantenir el blanc i negre com a llenguatge predominant fins ben entrada la dècada dels setanta, fidel a una estètica i a una tècnica que definien el seu estil.
La dimensió del seu arxiu es fa palesa amb la cessió, l’any 1994, de tot el fons Porta a l’IEI: prop de mig milió de negatius d’estudi i de reportatge, milers de rodets de petit format, centenars de pel·lícules domèstiques, desenes de milers de còpies en paper, així com una col·lecció notable de llibres i revistes de fotografia, càmeres, accessoris i estris de laboratori. Aquest conjunt excepcional va ser el punt de partida perquè la Diputació de Lleida inaugurés, el 2015, l’Espai Porta a la Caparrella, on es pot contemplar una selecció del material gràfic de la família i entendre l’abast del seu treball.
Més enllà de la fotografia, Josep Porta Ballespí va destacar com a empresari en el sector de la joguina, com a soci fundador i president fins al 2018 de la multinacional IMC Toys, i va tenir una presència molt activa en la vida cultural lleidatana, especialment a través de la presidència de l’associació Res Non Verba. Amb la seva desaparició, Lleida perd un cronista visual de primer ordre i una figura clau en la construcció de la seva memòria col·lectiva.