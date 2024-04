El poble de les Garrigues que es nega a morir

Bovera, un poble d'uns 300 habitants de les Garrigues, pateix, com tants altres, la migració dels seus habitants cap a les ciutats. En arribar es respira un aire molt menys carregat que als nuclis urbans i quan es camina pels seus carrers, amb edificis que sumen anys d'història, fa la sensació d'estar buit. Fins i tot, a la seva plaça només s'escolta el cant dels ocells, amos i senyors d'un poble que cada vegada hi viu menys gent.

Per aquest motiu, s'ha posat en marxa una iniciativa per poder revifar el poble. L'Ajuntament ha comprat diversos locals per així poder cobrir algunes de les mancances del municipi. Després de la bona rebuda que va suposar la compra del forn de pa i la seva posterior obertura, ara el Consistori ha clavat la vista en una tenda de queviures.

“Els pobles petits es moren i els Ajuntaments han de treballar per revertir la situació", afirma Óscar Acero, alcalde de Bovera, després d’haver municipalitzat diversos comerços per contrarestar aquesta decadència. Acero confia que la tenda d’aliments seguirà la mateixa tendència positiva, cobrint les necessitats locals de les quals no disposaven.

El poble ha aconseguit reobrir el forn de pa, que estava tancat des de feia 30 anys. El responsable del local, Joan Pere Campiña, s'ha assegurat de fer del seu forn, un refugi, un local on la gent pugui conviure i socialitzar fent un cafè o una cervesa. Però fins i tot ell reconeix la crisi dels pobles petits i insta els habitants a fer costat els comerços locals: “Els ciutadans del poble han de ser els primers a ser conscients que si volen mantenir els comerços oberts, ells han de vindre a comprar”. A més a més, anima als inversors a considerar les oportunitats als pobles petits, on els costos són més assequibles i la competència menor. "Els petits municipis estan en un moment crític, però amb la determinació dels residents i l’Ajuntament, poden revertir aquesta tendència", afirma convençut Campiña.

Tot i els esforços, l’alcalde lamenta la falta d’inversió en els pobles petits, criticant durament la gestió de la Generalitat i la seva preferència per invertir a Barcelona en comptes de solucionar problemes locals com la sequera: "La Generalitat ha deixat de banda als pobles petits, l’únic que venen a buscar són els vots cada quatre anys”. Els pagesos del poble pateixen la sequera i una mancança d'aigua a l'hora de regar els olivers i la producció ha decaigut severament.

"La Generalitat ha deixat de banda als pobles petits, l’únic que venen a buscar són els vots cada quatre anys" óscar acero, alcalde de bovera

Tanmateix, no només la manca d’inversions és el problema, els temes burocràtics posen moltes traves per comprar locals per part de l’Ajuntament. “Les normes es fan des de Barcelona i no comprenen la nostra situació” reclama l’alcalde. El dirigent es queixa de la facilitat que li dona la Generalitat de reformar el local, però la gran dificultat que comporta comprar-lo i que endarrereix molt el procés.

No és cap misteri: els pobles es buiden i les ciutats s'emplenen, les famílies marxen i el silenci s'apodera dels petits municipis. Encara hi ha pobles, com Bovera, que batallen per evitar-ho, però si això continua així, només el temps dictarà sentència.