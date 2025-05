Precinten un restaurant de Lleida després de detectar-hi un ratolí

Un establiment de menjar al carrer Príncep de Viana ha estat precintat per ordre de la veterinària municipal, després que la Paeria sospités que podia representar un perill per a la salut pública. La decisió arriba després que es viralitzessin unes imatges on es veu un ratolí entre la maquinària de cuina del local.

Aquest divendres, la Guàrdia Urbana i el servei de veterinària han intentat accedir-hi per fer una inspecció, però no ho han aconseguir.

El responsable ha estat denunciat per entorpir la intervenció, i l’activitat ha quedat suspesa fins que se’n pugui avaluar l’estat sanitari.