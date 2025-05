Multat per agredir un avi a qui acusava d’haver tocat el seu fill en una piscina de Lleida

El Jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida ha dictat una sentència condemnatòria contra un pare que va agredir físicament un home de 81 anys en unes instal·lacions esportives de la ciutat, després de creure que aquest havia fet tocaments al seu fill menor d’edat a les dutxes del club. Segons la resolució judicial, tot i que la denúncia per presumptes abusos sexuals no va prosperar per manca de proves, sí que es dona per provada l’agressió, considerada un delicte lleu de lesions.

Els fets es remunten a una jornada en què el pare, indignat, va increpar l’ancià i li va propinar, segons la denúncia, tres cops de puny. Tot i que cap testimoni va presenciar l’agressió directa, sí que van veure la víctima posteriorment, mostrant signes de dolor. L’existència d’un informe mèdic amb lesions compatibles amb el relat de l’home gran ha estat clau per a la decisió del jutge, que ha imposat una sanció econòmica al condemnat.

Durant el judici, el pare va negar haver-lo agredit i va assegurar que només l’havia apartat amb la mà durant una discussió. Segons el seu testimoni, només volia demanar-li explicacions. La sentència serà recorreguda davant l’Audiència Provincial de Lleida.