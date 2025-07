Condemnen 18 exdirectius de la BPA per blanqueig amb penes de fins a 7 anys de presó

El Tribunal de Corts d’Andorra ha condemnat 18 antics gestors de la Banca Privada d’Andorra (BPA) per delictes de blanqueig de capitals, en una sentència que acumula un total de 84 anys de presó i multes per valor de gairebé 66 milions d’euros. Les penes oscil·len entre els tres anys i mig i els set anys, i afecten figures destacades com l’exconseller delegat Joan Pau Miquel, a qui s’han imposat set anys de presó, una multa de 30 milions i la inhabilitació per exercir càrrecs al sector financer durant una dècada.

Altres condemnats inclouen Santiago de Rosselló, amb sis anys de presó i 12 milions de multa, i l’excap del departament antiblanqueig, Isabel Sarmiento, que rep una condemna de cinc anys i cinc milions. Penes similars s’apliquen als exgestors Amaya de Santiago i Sergi Fernández. Diversos dels acusats, com Josep Lluís Rivero o Juan Cejudo, hauran de complir condemnes condicionals i pagar multes que arriben fins als 2,1 milions d’euros. Alguns, com Luis Pablo Laplana, han estat a més expulsats del país per un període de deu anys.

També s’ha dictat l’absolució per a sis processats. En total, 13 dels condemnats han estat considerats responsables de blanqueig de diners de manera habitual i dins d’una entitat bancària. Els altres cinc ho han estat amb circumstàncies específiques.

El cas es remunta a operacions vinculades a l’empresari xinès Gao Ping entre 2008 i 2011 i constitueix un dels processos més extensos que ha afrontat la justícia andorrana: 195 dies de vista oral, sis hores diàries de mitjana i una sentència que ocupa més de 6.000 pàgines. La resolució ha arribat gairebé dos anys després de finalitzar el judici i es lliura a les parts en format digital.

La causa va néixer arran de la intervenció de la BPA el 2015, després que el Departament del Tresor dels Estats Units acusés l’entitat de facilitar operacions de blanqueig vinculades al crim organitzat. Tot i això, aquesta resolució judicial només fa referència a la responsabilitat penal individual dels acusats. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda.