La imatge, que es va difondre ràpidament per xarxes socials i grups de WhatsApp, va motivar que els Agents Rurals es desplacessin al poble per comprovar la veracitat de l’avís. Durant la inspecció al camp on es presumptament s’havia localitzat la serp, els agents van detectar diverses incongruències, com ara que el terra que apareix a la foto no coincidia amb el del lloc real i que la imatge no mostrava la cua del rèptil, fet que va augmentar les sospites sobre la seva autenticitat.

Finalment, després de conversar amb la persona que havia compartit la foto, aquesta va reconèixer que es tractava d’una imatge falsa generada per intel·ligència artificial.

Els Agents Rurals han advertit sobre els riscos que comporta la difusió d’imatges falses, ja que podrien provocar la mobilització innecessària de recursos i generar alarma social injustificada. En aquest cas, s’ha pogut evitar una actuació més àmplia, però els efectes de la desinformació poden ser més greus en altres circumstàncies.

Es pot tenir una cobra a casa?

Tot i que algú pugui pensar que tenir una cobra és tan senzill com tenir una mascota habitual, la realitat legal és molt diferent. La Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals prohibeix la tinença de rèptils verinosos i d’espècies que, un cop adultes, superin els dos quilos de pes. Només es permet la seva tinença amb una autorització específica i una justificació rigorosa, cosa que no es dona en aquest cas a Verdú.