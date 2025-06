Atrinxerat amb una ballesta a Lleida després de trencar una ordre d'allunyament

Un home va ser detingut aquest dimecres al matí a Lleida després d'atrinxerar-se armat amb una ballesta en un domicili del barri de la Bordeta, on es va encarar als Mossos d’Esquadra que havien acudit al lloc dels fets alertats per un presumpte incompliment d’una ordre d’allunyament per violència masclista.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 10 del matí quan l’home, que no podia acostar-se a la víctima, presumptament va entrar a casa seva i s’hi va tancar. En veure que els agents s’hi apropaven, va exhibir una ballesta i va començar a proferir amenaces, fet que va activar el protocol policial per casos d’alt risc.

Els Mossos van envoltar l’edifici i van negociar amb l’individu durant una estona abans de poder-lo reduir i detenir sense que ningú resultés ferit. L’home està acusat de desobediència, trencament de mesures judicials i atemptat contra els agents de l’autoritat.

Els fets han generat alarma entre els veïns, tot i que l'actuació policial va evitar que la situació anés a més. El detingut ha estat posat a disposició judicial i s’investiguen els detalls de l’episodi, que se suma a l’augment d’incidents relacionats amb la violència de gènere a la demarcació.