Cop al top manta: la Guàrdia Civil desmantella a Alpicat una xarxa que proveïa fins a Europa

La lluita contra el comerç il·legal ha donat un cop de puny sobre la taula. Més de 139.000 productes falsificats, amb un valor de mercat superior als 26 milions d’euros, han estat requisats a Catalunya entre abril i agost en una sèrie d’operatius conjunts de la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i diverses policies locals.
El gran cop porta nom propi: operació “Kermel”. Aquest dispositiu, desplegat a Alpicat, va culminar al juliol amb la caiguda d’una de les xarxes criminals més potents que abasteix els manters de la Costa Daurada. Segons el capità Antoni Lorenzo, responsable de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lleida, l’entramat no només dominava els mercats lleidatans, sinó que feia arribar gènere falsificat a tota Catalunya i fins i tot exportava cap a altres països europeus i tercers mercats.
Els resultats són espectaculars: 31.122 peces de roba, calçat, bosses i equipaments esportius falsos, valorats en més de 5,2 milions d’euros, van ser intervinguts. L’operació es va saldar també amb la detenció del suposat cap de l’organització. A banda, es van efectuar 23 controls a la via pública en diversos municipis —entre ells Torrefarrera— que han permès estrènyer el cercle sobre el negoci del ‘top manta’ i enviar un missatge clar: el comerç il·legal no quedarà impune.