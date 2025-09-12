Detingut a Lleida un fals empleat de banca: el grup va enganyar 273 víctimes i va robar més de 700.000 euros

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal especialitzada en estafes telefòniques mitjançant la tècnica del fals empleat de banca. L’operatiu, que ha mobilitzat més d’un centenar d’agents a diverses províncies, s’ha saldat amb onze detencions i onze escorcolls, entre ells la captura a Lleida d’un dels implicats, peça clau en el sofisticat entramat.
La xarxa va aconseguir enganyar almenys 273 persones i va provocar un perjudici econòmic superior als 778.000 euros. Els estafadors trucaven a clients fent-se passar per treballadors de bancs i els convencia que hi havia moviments sospitosos als seus comptes. Amb aquesta estratègia, aconseguien les claus d’operacions i, en realitat, autoritzaven transferències, compres de criptomonedes i adquisicions de productes electrònics i de luxe.
En els escorcolls, la policia va intervenir 27.660 euros en efectiu, criptoactius valorats en 7.500 euros, telèfons mòbils, rellotges d’alta gamma, joies, roba de luxe i fins i tot videoconsoles i ordinadors. Els investigadors van comprovar que l’organització canviava constantment de terminals —arribant a utilitzar-ne 55— i s’allotjava en hotels amb documentació robada per connectar-se a xarxes wifi i operar de manera anònima.
La cúpula estava formada per quatre dirigents, tres dels quals van ser detinguts a San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana i Sabadell. El quart encara està en parador desconegut i té una ordre de recerca activa. En una segona fase, es va detenir vuit membres més de l’organització, entre ells un altre implicat a Lleida i set més a la província d’Alacant. Eren els encarregats de captar persones vulnerables per utilitzar-les com a “mules bancàries”, posant els seus comptes i dades personals al servei del grup criminal. Algunes d’aquestes víctimes van arribar a ser coaccionades perquè retiressin diners de manera directa.
Els arrestats han passat a disposició judicial, mentre la policia continua rastrejant el quart líder fugit i seguint el rastre dels diners defraudats.