Detingut un veí d’Aitona per saquejar l’església de Sant Antolí

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 34 anys i veí d’Aitona com a presumpte responsable del robatori amb força a l’església parroquial de Sant Antolí, uns fets que van tenir lloc el passat mes de setembre i que havien generat una gran commoció al municipi del Segrià.
Segons la investigació policial, apunta Segre, el sospitós hauria forçat la porta posterior del temple per accedir-hi i, un cop a l’interior, va sostreure diversos objectes litúrgics d’altíssim valor, entre els quals hi havia copes i calzes utilitzats a les celebracions, la copa de l’eucaristia, copons i la patena. Els agents també van constatar que el sagrari havia estat violentat i buit, un fet especialment greu pel seu simbolisme religiós.
La unitat d’investigació dels Mossos va obrir diligències immediatament després dels fets i, durant setmanes, va seguir diferents línies d’actuació per identificar l’autor. Finalment, l’anàlisi de les empremtes dactilars trobades al lloc del robatori va resultar clau per vincular l'home amb el saqueig. Amb les proves recollides, la policia catalana va procedir a la seva detenció aquest dimecres a la tarda.
El detingut, que comptaria amb antecedents policials, passarà pròximament a disposició judicial. Mentrestant, la parròquia de Sant Antolí continua treballant per recuperar el patrimoni sostret i restaurar els desperfectes ocasionats al temple.