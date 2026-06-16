Els Mossos ratifiquen que pare i fill van apunyalar mortalment un home en una baralla entre clans a Mollerussa

Els Mossos d'Esquadra que van investigar la baralla mortal ocorreguda en un bar de Mollerussa han corroborat aquest dilluns, durant la primera sessió del judici a l'Audiència de Lleida, que els dos principals acusats, pare i fill, van acudir al local armats amb navalles i ganivets i que van ser els autors de les punyalades que van causar la mort d'un home de 35 anys.
Segons els investigadors, el pare hauria utilitzat un ganivet amb una fulla de 25 centímetres, mentre que el fill hauria participat en l'agressió amb una navalla. Els agents han qualificat els fets com un clar "desequilibri de forces" entre els membres de les dues famílies implicades.
Durant la vista oral, el jurat popular ha pogut veure les imatges enregistrades per la càmera de seguretat del bar Beethoven, una seqüència que els Mossos han descrit com a "ràpida i confusa", però que consideren determinant per identificar els responsables de l'atac mortal.
Un conflicte previ entre les dues famílies
Els investigadors han explicat que les dues famílies mantenien una antiga enemistat i que l'endemà dels fets estava previst un judici relacionat amb un presumpte cas de violència domèstica entre una filla de la víctima i un fill d'un dels acusats. Segons la investigació, un dels processats va avisar familiars seus mitjançant WhatsApp perquè es dirigissin al bar després de detectar-hi la presència de tres germans de la família rival.
Els fets es van desencadenar cap a les 20.38 hores, quan una discussió verbal entre els dos clans va anar augmentant de tensió fins que la víctima va colpejar un dels acusats amb una ampolla al cap després de rebre insults.
Armes blanques i intenció homicida
El cap de la Unitat Territorial d'Investigació dels Mossos ha assegurat que almenys tres membres de la família agressora portaven armes blanques —dues navalles i un ganivet de cuina—, mentre que l'altra part implicada va actuar principalment en defensa pròpia.
Els agents han remarcat que les armes utilitzades eren altament mortíferes i que la seva percepció és que alguns dels participants tenien la voluntat de provocar la mort o causar lesions molt greus, mentre que els altres interpretaven l'incident com una simple baralla.
Els investigadors encarregats d'analitzar les imatges han afirmat que no tenen cap dubte sobre l'autoria de les ganivetades mortals. Segons han explicat, els dos principals acusats portaven les armes ocultes entre la roba i apareixen a la gravació en els moments clau de l'agressió.
A més, durant la declaració s'ha posat de manifest que el pare acumula antecedents per dos homicidis, comesos els anys 1991 i 2006, mentre que el fill també té antecedents per un homicidi ocorregut l'any 2006.
Una gravació clau per al jurat
A petició de la Fiscalia, els Mossos han detallat al jurat la vestimenta de cadascun dels implicats i les accions que atribueixen a cada processat.
A les imatges es pot observar l'inici de la disputa, els cops, les trencadisses de vidres i el moment en què la víctima cau a terra després d'intentar reincorporar-se i agafar un tamboret. En els últims segons de la gravació també se senten crits i peticions d'auxili per avisar una ambulància.
Durant l'enfrontament també van resultar ferits de gravetat els dos germans de la víctima. La Fiscalia atribueix a un quart acusat haver colpejat un dels ferits amb un plat al cap.
Penes de fins a 19 anys i mig de presó
En total, sis persones s'asseuen al banc dels acusats pels delictes d'homicidi, temptativa d'homicidi, lesions i participació en baralla tumultuària, segons el grau d'implicació de cadascun.
Els dos principals acusats s'enfronten a penes de 19 anys i mig i 16 anys i mig de presó, respectivament. Un tercer processat podria ser condemnat a 7 anys i mig per temptativa d'homicidi, mentre que per als altres tres acusats es demanen sis mesos de presó i una multa.
La Fiscalia també reclama indemnitzacions superiors als 350.000 euros per als familiars de la víctima mortal, així com compensacions econòmiques per als ferits.
El judici continuarà aquest dimarts amb la declaració de nous agents dels Mossos, inclosos membres de la policia científica, i de diversos testimonis. Està previst que els acusats declarin dimecres, en l'última fase de la vista oral.