Ferida una dona en desplomar-se el terra d’un pis a les Borges Blanques

Un greu ensorrament aquest diumenge al migdia a les Borges Blanques ha deixat una dona de 54 anys ferida de certa gravetat. El terra del seu pis, situat al tercer nivell d’un immoble del carrer del Raval de Lleida, es va enfonsar sobtadament i la víctima va caure fins al pis inferior.\r\n\r\nEls Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 13.19 hores i, en arribar, es van trobar amb la dona atrapada. L’esfondrament va deixar al descobert l’estat deficient de l’edifici, després que cedissin els forjats que sostenien tant el terra del tercer pis com el sostre del segon.\r\n\r\nAmb l’ajuda d’un matalàs de buit, els equips d’emergència van immobilitzar la ferida i la van evacuar per l’escala fins a treure-la a l’exterior. Posteriorment, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.\r\n\r\nAquest incident recorda el succeït el passat 20 d’agost a Badalona, on dues dones també van resultar ferides per l’ensorrament del terra d’un pis. En aquell cas, una quinzena de veïns d’un edifici de 12 habitatges van haver de ser desallotjats.\r\n