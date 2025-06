Fins a 15 anys de presó per a un acusat d’abusar d’una menor de 14 anys al Pallars

L’Audiència de Lleida jutjarà el 18 de juny un home acusat d’haver mantingut una relació amb una menor de 13 anys i d’haver-la sotmesa a agressions sexuals i maltractaments reiterats a partir del 2019 al Pallars. Segons la Fiscalia, els fets es remunten al març d’aquell any, quan va començar la relació. Uns mesos després, al juny, l’home hauria iniciat una dinàmica de violència física i psicològica que es va allargar en el temps. Al setembre, un cop la víctima va fer 14 anys, l’acusat l’hauria obligada a mantenir relacions sexuals.

El ministeri públic l’acusa d’un delicte d’agressió sexual amb accés carnal a menor de 16 anys i d’un delicte de maltractament habitual. Per aquests fets, reclama una pena global de 15 anys de presó: 13 per les agressions i dos pels maltractaments. També demana set anys de llibertat vigilada, la prohibició d’acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-s’hi durant diversos anys, així com la inhabilitació per exercir qualsevol activitat relacionada amb menors durant 17 anys.

A més, la Fiscalia sol·licita que l’acusat indemnitzi la víctima amb 30.000 euros pels danys morals patits, i que se li prohibeixi la tinença d’armes durant més de quatre anys. La instrucció del cas s’ha dut a terme als jutjats de Tremp.