Els pagesos afectats per l'incendi de la Segarra demanen al Govern menys traves burocràtiques per la gestió del territori

Els representants d'organitzacions agràries i pagesos afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs demanen a l'administració menys traves i menys burocràcia a l'hora de poder gestionar el territori de manera eficaç. Aprofitant una visita del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a alguns camps afectats, el sector li ha demanat flexibilitzar la normativa en matèria de cremes o pastures, que consideren clau per evitar la propagació dels incendis forestals.

El conseller Ordeig els ha respost que cal impulsar "una aliança conjunta" i "fer un espai de reflexió del món rural", i que el Govern impulsarà una proposta urgent de franges de protecció de zones habitades i desplegarà mesures per minimitzar els efectes devastadors dels grans incendis. Alhora, Ordeig ha admès que sempre pot haver-hi una millor coordinació, però ha constatat que aquest incendi ha evidenciat que "no estàvem preparats per segons què". Per això, el conseller ha demanat al sector "anar units" davant les emergències, malgrat els matisos i la diferència de visions de cadascú. "És responsabilitat de tots, però hem de fer un canvi", ha reconegut.

La pagesia n'està farta

Per altra banda, Joan Graells, ramader de Guissona i responsable del sector porcí d'Asaja, ha denunciat que "els pagesos n'estem farts de demanar permisos per poder cuidar les nostres finques i que se'ns deneguin". Per aquest motiu, ha exigit "treure una burocràcia que no serveix de res, sigui per arreglar una finca o per poder tallar una vorada de mates com les que han escampat el foc".

Graells ha defensat poder "tenir uns camps més nets i que no es propaguin els incendis", i incorporar "més punts d'aigua" a les zones agrícoles. Sobre l'incendi de dimarts que ha afectat tres comarques, el ramader ha demanat "celeritat en els ajuts" per als locals i coberts de palla que s'han malmès o han quedat destruïts, i també per a les instal·lacions de reg i camins afectats. Aquest veí de la Segarra ha explicat que l'incendi de dimarts "va passar per sobre d'una granja amb 4.000 porcs" i que ha estat "un miracle" que ni els animals ni les instal·lacions no se'n veiessin afectades.

De la mateixa manera, Francisco Vilà, veí de Guardiola, al municipi de Vilanova de l'Aguda, a la Noguera, ha explicat que va poder salvar les quatre granges i que s'han sentit "molt acompanyats" pels Bombers. Això sí, Vilà ha denunciat que "els pobles no estem ben prou protegits i el jovent no vol fer la nostra feina per una falta de mitjans". "No s'ajuden prou i la gent marxa, és una pena i ho pagarem tots", ha advertit.