Els Agents Rurals apunten a una segadora com a possible origen de l’incendi de la Segarra

El gran incendi que aquest dimarts ha afectat diverses comarques de Ponent, amb epicentre a Torrefeta i Florejacs (Segarra), està sent investigat pels Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra, que treballen amb la hipòtesi que l’origen del foc podria haver estat una segadora. Segons fonts del cos, es tracta d’un accident encara per confirmar, tot i que és la principal línia d’investigació.

L’incendi, declarat a les 17.08 hores al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, es va estimar inicialment en unes 5.300 hectàrees afectades, però dades provisionals més recents eleven aquesta xifra fins a les 6.500 hectàrees, principalment de terreny agrícola. El foc també ha cremat superfície de municipis veïns com Vilanova de l’Aguda, Cabanabona i Oliola, a la comarca de la Noguera, així com zones de l’Urgell. La zona afectada inclou pràcticament tota l’àrea protegida dels Valls del Sió-Llobregós, un espai natural de gran valor paisatgístic i ecològic.

L’incendi ha estat qualificat pels Bombers de la Generalitat com un dels primers de sisena generació que Catalunya pateix. Aquesta classificació respon al comportament extremament agressiu i erràtic de les flames, que van generar un pirocúmul d’uns 14 quilòmetres d’altura, una alçada mai vista fins ara al nostre país. Aquest fenomen atmosfèric provocat pel foc pot desestabilitzar-se i causar un avanç ràpid i imprevisible de les flames, cosa que obliga a retirar efectius i intensificar les mesures de seguretat.

La ràpida expansió de l’incendi es va veure impulsada pels forts vents de tempestes, que van arribar als 120 km/h i van fer que el foc avancés a una velocitat punta de fins a 28 km/h, una de les més elevades registrades a Europa. Aquest fet va dificultar moltíssim la tasca d’extinció i va obligar a confinar temporalment uns 20.000 veïns d’una vintena de municipis, entre ells Guissona, Agramunt, Ponts i Oliola. Les restriccions, que van incloure el tancament de portes i finestres i la recomanació de no utilitzar l’aire condicionat, es van retirar abans de la mitjanit, després que els Bombers estabilitzessin la situació.

La tragèdia s’ha vist agreujada per la mort de dues persones, un ramader de 30 anys i un treballador seu, trobats sense vida dins del seu vehicle a la zona de Coscó, al nucli d’Oliola, a la comarca de la Noguera. Segons ha explicat l’alcalde de Guissona, Jaume Ars, el propietari va intentar rescatar el seu empleat, que havia resultat afectat pel fum, però tots dos van quedar atrapats per la rapidesa de les flames. L’Ajuntament de Guissona ha mostrat tot el seu suport a les famílies i ha col·laborat amb els serveis d’emergència.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suspès la seva agenda fora de Catalunya i s’ha desplaçat a la zona afectada per coordinar la resposta i reunir-se amb els alcaldes de les poblacions implicades.

Tot i la complexitat i la gravetat de l’incendi, les pluges registrades a última hora de la tarda van ajudar a controlar el foc, facilitant la feina dels Bombers, que han mobilitzat 126 efectius i 42 dotacions terrestres. No obstant això, es manté una vigilància estricta davant la possibilitat de revifalles, ja que les condicions meteorològiques poden tornar a complicar la situació durant els pròxims dies.

Els Agents Rurals continuen treballant per confirmar que el foc va ser causat per una segadora, una hipòtesi que de moment consideren l’origen més probable, tot i que les investigacions no han finalitzat. Aquest fet posa de relleu la necessitat de reforçar les mesures de prevenció d’incendis en l’entorn agrícola, especialment en èpoques de forta calor i vent que augmenten el risc d’incendis forestals i agrícoles.