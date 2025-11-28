Les principals organitzacions agràries han fet una crida a la prudència després de confirmar-se dos casos de pesta porcina africana en senglars trobats morts a Cerdanyola del Vallès. El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, ha insistit en la necessitat d’actuar amb rapidesa per “contenir i estabilitzar” el focus detectat a la zona de Collserola, recordant que les mesures de bioseguretat actuals són molt més avançades que les que hi havia durant el brot de 1994.
Des de JARC, el responsable del sector porcí, Jordi Siscart, ha demanat confiança en el Departament d’Acció Climàtica i en el Ministeri d’Agricultura, que ja han iniciat els protocols de control per evitar la propagació del virus. Ha explicat que la delimitació del radi d’afectació implicarà immobilitzar els animals de les granges properes i fer extraccions de sang per descartar possibles contagis, tal com s’havia fet en episodis similars els anys 1998 i 2000. També ha destacat que els dos senglars es van localitzar poc després de morir, cosa que ha permès activar els procediments amb agilitat.
Rossend Saltiveri, portaveu d’Unió de Pagesos en l’àmbit porcí, ha confirmat que hi ha 35 explotacions afectades per les restriccions derivades del focus. Tot i remarcar que la malaltia no té cap impacte en la salut humana, ha advertit que és més complex actuar quan el virus apareix en fauna salvatge que no pas en explotacions ramaderes. Malgrat això, ha considerat positiu que la zona afectada estigui envoltada per grans infraestructures, fet que pot contribuir a limitar els desplaçaments dels animals.
Les organitzacions coincideixen a reclamar màxima rapidesa i coordinació a les administracions, així com informació constant per al sector i mesures que evitin restringir el comerç més del necessari.