Agenda del cap de setmana a Lleida: 29 i 30 de novembre

JazzTardor, a Lleida
La 32a edició del JazzTardor de Lleida torna a transformar la ciutat en un escenari vibrant on el jazz es presenta en tota la seva diversitat, des dels sons més clàssics fins a les propostes més innovadores projectades cap al futur. El festival reafirma el jazz com un art viu i lliure, i enguany destaca la col•laboració especial amb l’Any Viñes, que es concreta en un concert del pianista Marco Mezquida oferint la seva particular lectura de les creacions de Maurice Ravel. Les tradicionals jam sessions nocturnes completaran el programa, donant espai al talent jove i emergent.
Fira dels Micropobles de Catalunya
La 4a edició de la Fira de Micropobles de Catalunya, que enguany se celebra a Torre-Serona sota el lema “Som batec rural”, es presenta com un punt de trobada per donar a conèixer el patrimoni, els projectes i els atractius dels municipis més petits del país. Més d’una vintena de poblacions de les quatre demarcacions comptaran amb un espai propi per mostrar iniciatives locals, experiències comunitàries i elements turístics i culturals, així com productes propis que defineixen la seva identitat territorial.
L’esdeveniment busca reforçar el coneixement i la visibilitat del món rural entre la ciutadania. Amb una segona proposta dins la mateixa Fira de Micropobles, l’organització posa l’accent en la voluntat de crear vincles entre municipis i visitants, potenciant l’intercanvi i la descoberta de la riquesa que aporten aquestes petites comunitats. L’accés és gratuït i es pot visitar de 10 a 14 h, en una iniciativa impulsada per l’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Ajuntament de Torre-Serona, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat, reafirmant el compromís institucional amb la dinamització del territori.
Entre contes i torrades, a Tàrrega
Amb una àmplia vocació familiar, el matinal ‘Entre contes i torrades’ celebra la màgia de la primera premsada de l’oli nou amb una proposta que aplega cultura i gastronomia en un entorn privilegiat. Els assistents podran gaudir d’un esmorzar amb oli verge extra del Mas de Colom i productes de proximitat, seleccionats amb cura per La Paupateca, mentre es deleixen amb l’espectacle familiar "Utinghami, el rei de la boira", una muntatge de qualitat a càrrec d’Alea Teatre. Una experiència sensorial única, organitzada per Mas de Colom - Casa Borges, que converteix la tradició agroalimentària en una autèntica festa per als sentits. Es requereix reserva prèvia, amb un preu simbòlic de 3 euros.