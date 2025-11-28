Maria Àngels Balsells pren possessió com a primera dona rectora de la UdL

Maria Àngels Balsells Bailón s’ha convertit aquest divendres en la primera dona a assumir el rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). La catedràtica de Pedagogia, fins ara al capdavant de l’Escola de Doctorat, ha pres possessió del càrrec en un acte celebrat al campus de Cappont. Amb un suport del 80% dels vots en les eleccions, Balsells ha expressat el seu agraïment a la comunitat universitària i ha situat la lluita contra l’absentisme com una de les prioritats del seu mandat. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de revitalitzar els campus i impulsar metodologies docents més innovadores i vinculades a la pràctica professional.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha presidit l’acte, ha aprofitat la cita per anunciar que a partir del curs vinent s’aplicarà el quart any de contracte per als nous doctorands dels centres on encara era de tres anys, inclosa la UdL. Balsells ha qualificat la mesura de “gran notícia” i “primer regal de mandat”, ja que considera que contribuirà tant a la qualitat com al creixement del nombre d’estudiants de doctorat. Montserrat ha explicat que, per a moltes disciplines, completar la tesi en tres anys resultava inviable.
Abans de la presa de possessió, la consellera s’ha reunit amb estudiants de Medicina per abordar les inquietuds generades per la nova unitat docent del grau al campus d’Igualada. Ha garantit que el trasllat a l’Anoia per completar els estudis serà opcional i que, des del curs vinent, s’oferiran una vintena de places voluntàries per a l’alumnat de sisè curs. Segons Montserrat, el nou espai mantindrà els estàndards acadèmics i de qualitat docent. Paral·lelament, també ha assumit el càrrec la nova presidenta del Consell Social de la UdL, Carmina Chia, directiva del Grup Vall Companys, que substitueix l’empresari Delfí Robinat.