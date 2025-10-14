Fiscalia demana 4 anys de presó per a un home acusat de vendre cocaïna a Tremp

La Fiscalia ha sol·licitat una pena de 4 anys de presó i una multa de 39.000 euros per a un veí de Tremp acusat de traficar amb cocaïna des del seu domicili. Els fets es remunten a l’octubre del 2019, quan els Mossos d’Esquadra van registrar el seu habitatge davant els indicis que hi venia substàncies estupefaents. Durant l’escorcoll, els agents van intervenir una roca de 132 grams de cocaïna i diverses paperines amb 10 grams més, tot amb una puresa del 80%. El valor total de la droga al mercat il·lícit s’hauria estimat en 13.330 euros.
A més, la policia va localitzar 955 euros en efectiu, amagats en diferents punts de la casa, i tres bàscules digitals, presumptament utilitzades per preparar les dosis per a la venda. El judici se celebrarà el 22 d’octubre a l’Audiència de Lleida.
El mateix dia, el tribunal jutjarà també un altre home acusat de vendre cocaïna a la plaça de la Sardana de Lleida, al turó de la Seu Vella. Segons el ministeri públic, els fets van ocórrer el 3 d’octubre del 2021, quan una patrulla dels Mossos va observar una possible compravenda de droga entre el processat i un ocupant d’un vehicle. L’actuació policial va evitar la transacció, però durant l’escorcoll, els agents li van trobar 11 embolcalls amb 5,5 grams de cocaïna d’una puresa del 36%, valorats en 560 euros, així com 70 euros en efectiu que podrien provenir de vendes anteriors.
En aquest segon cas, la Fiscalia demana 4 anys i mig de presó i una multa de 1.000 euros per un presumpte delicte contra la salut pública.