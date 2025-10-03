Hospitalitzat un home en l’incendi d’una casa al carrer Cadí de Balaguer

Nit de tensió a Balaguer després que un incendi s'hagi declarat en una casa del carrer Cadí aquest divendres. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a la 1.43h i, en arribar, s'han trobat la planta baixa de l’habitatge en flames. El foc ha calcinat el menjador i la cuina, mentre un home que es trobava a l’interior ha hagut de ser atès pels serveis d’emergència.\r\n\r\nEl Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat en estat menys greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per inhalació de fum. L’actuació ràpida dels Bombers ha evitat que les flames s’estenguessin a la resta de l’immoble i als habitatges adjacents.\r\n\r\nD'altra banda, a Almacelles, també s'ha rebut l'avís d'un foc en un habitatge aquesta matinada. A l'interior de la casa, que estava ocupada al carrer Sant Jaume, hi havia 5 persones que han estat ateses pel SEM. D'aquestes, un home i una dona han estat traslladats en estat menys greu per inhalació de fum a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mentre que les altres tres persones han rebut l'alta in situ\r\n