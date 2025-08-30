Internament en règim tancat pel menor detingut a Lleida per un apunyalament

El jutjat de guàrdia ha ordenat l'internament en règim tancat per al noi de 17 anys detingut dijous a Lleida per un apunyalament, segons ha informat el TSJC. La mesura d'internament tancat, a petició de Fiscalia de Menors, tindrà una durada de sis mesos i la causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
Els fets es van produir el dijous 28 d'agost a migdia quan el jove de 17 anys presumptament va apunyalar a un home de 25 anys al carrer Ramon Llull de Lleida. La víctima ser traslladada en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida d'arma blanca al tòrax. El presumpte autor va ser arrestat al carrer Roger de Llúria i l'agressió s'hauria desencadenat arran d'un conflicte per l'ocupació d'un pis de la zona.
Els Mossos treuen ferro als apunyalaments de Lleida
En només dos dies, Lleida ha viscut quatre agressions amb arma blanca que han deixat quatre persones ferides i han acabat amb tres detencions. La concentració d’episodis violents ha encès les alarmes i va portar l’alcalde Fèlix Larrosa i la cúpula dels Mossos a reunir-se d’urgència. Malgrat el repunt, els responsables policials remarquen que no es tracta de fets habituals i que, en conjunt, els delictes han baixat un 7% aquest estiu a la ciutat.
L’alcalde ha qualificat els incidents d’“inacceptables” i ha garantit que la Paeria es personarà com a acusació particular en aquells casos que afectin la imatge i la percepció de la seguretat. “Qui la fa, la paga”, ha sentenciat Larrosa, que ha reclamat tolerància zero amb la tinença d’armes al carrer.