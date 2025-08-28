Detingut a Lleida el menor que va apunyalar un company de pis ocupat

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous un noi de 17 anys com a presumpte autor de l’apunyalament que dilluns passat va deixar greument ferit un jove de 25 anys al carrer Ramon Llull de Lleida. Els fets van passar al voltant de les 12.20 hores, quan la víctima va rebre una ganivetada al tòrax i va ser traslladada en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova.\r\n\r\nDesprés d’analitzar les imatges de l’agressió, els agents han localitzat el sospitós aquest dijous al matí al carrer Roger de Llúria i l'han arrestat. Segons fonts policials, està acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa.\r\n\r\nLa investigació apunta que l’apunyalament s’hauria produït arran d’un conflicte vinculat a l’ocupació d’un habitatge a la zona, tal com ja havien avançat els Mossos dimarts.\r\n