Els Mossos treuen ferro als apunyalaments de Lleida: «Són fets puntuals»

En només dos dies, Lleida ha viscut quatre agressions amb arma blanca que han deixat quatre persones ferides i han acabat amb tres detencions. La concentració d’episodis violents ha encès les alarmes i ha portat l’alcalde Fèlix Larrosa i la cúpula dels Mossos a reunir-se d’urgència aquest dimarts. Malgrat el repunt, els responsables policials remarquen que no es tracta de fets habituals i que, en conjunt, els delictes han baixat un 7% aquest estiu a la ciutat.
L’alcalde ha qualificat els incidents d’“inacceptables” i ha garantit que la Paeria es personarà com a acusació particular en aquells casos que afectin la imatge i la percepció de la seguretat. “Qui la fa, la paga”, ha sentenciat Larrosa, que ha reclamat tolerància zero amb la tinença d’armes al carrer.
Els fets van començar la matinada de diumenge, amb dues baralles gairebé encadenades: un jove de 22 anys va rebre diverses ganivetades a la N-230, en una baralla amb una desena de persones, i en un altre episodi un menor va ser identificat com a presumpte autor de l’agressió.
Dilluns, la violència es va traslladar al carrer Ramon Llull, on un home de 25 anys va ser ferit greu al tòrax enmig d’un conflicte vinculat a l’ocupació d’un pis. L’última escena va arribar dilluns a la nit, en un bar de Cappont: un home de 71 anys va agredir amb una navalla un altre jove de 24 enmig d’una discussió per un telèfon mòbil.