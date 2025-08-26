Els Mossos investiguen tres apunyalaments a Lleida en un sol dia

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca que s'ha produït aquest dilluns al migdia al carrer Ramon Llull de la ciutat de Lleida. Segons fonts policials, cap a les 12.20 un home de 25 anys ha resultat ferit al tòrax i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, però de moment no hi ha detinguts.
D'altra banda, la policia investiga dues agressions amb arma blanca ocorregudes la matinada de diumenge a la ciutat. En una d'elles un home de 22 anys va rebre diverses ganivetades a prop d'un local d'oci situat a la carretera N-230 en el marc d'una baralla amb una desena de persones implicades.
La matinada de diumenge una altra persona va resultar ferida per una arma blanca al carrer Boters, al Centre Històric de Lleida, després de ser objecte d'un robatori amb violència. La Paeria es personarà com a acusació particular i es reunirà amb el comissari
El govern municipal de la Paeria ha informat que es personarà com a acusació particular en els casos d'agressió amb arma blanca a la ciutat, després de la detenció de dues persones pel succés produït al carrer Boters.
L'alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que considera els fets "inacceptables", justifica aquest pas perquè "no pot ser que situacions que majoritàriament es produeixen entre membres d'un mateix entorn grupal impactin directament contra l'opinió pública i la percepció de seguretat que té la ciutadania".
Enjuanes ha assenyalat que "confiem que les investigacions obertes per aclarir dues agressions més a les últimes hores a la ciutat, a la sortida d'una discoteca i en un carrer del barri del Clot, donaran ben aviat els seus fruits".
El govern municipal de la Paeria es reunirà aquest dimarts amb el comissari dels Mossos d'Esquadra a la regió de Ponent i dimecres també ho farà amb els responsables de la Federació d'Hostaleria per tal de valorar les incidències que es produeixen als voltants dels locals d'oci nocturn.
Finalment, Carlos Enjuanes ha remarcat que "si bé és cert que les investigacions condueixen a les detencions, demanem als òrgans