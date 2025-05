La Fiscalia demana 12 anys de presó i l’expulsió del país per l’agressor que va apunyalar dos homes a Almenar

Un home de 28 anys s'enfronta a una pena de fins a 12 anys de presó i l'expulsió del país per un doble apunyalament durant les penyes de la festa major d'Almenar (Segrià), el 16 de setembre de 2023. Segons la Fiscalia, va atacar dues persones amb una navalla petita cap a dos quarts de nou del matí després d'una baralla.

La primera víctima va rebre una punyalada per l'esquena. La segona va ser ferida en diversos punts del cos, inclòs l'avantbraç i el costat dret, mentre intentava protegir-se d'una ganivetada al coll. Aquesta última va ser traslladada en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va romandre dos dies a l’UCI i tres dies ingressat. L'altre ferit va patir lesions lleus.

L'acusat va ser detingut hores després prop del CAP, on havia anat per ser atès per ferides. Des d'aleshores, està en presó provisional per ordre del jutjat de guàrdia de Balaguer.

El ministeri públic el processa per un intent d'homicidi —pel qual demana vuit anys de presó i cinc anys més de llibertat vigilada— i per un delicte de lesions amb arma, que comportaria quatre anys més de condemna. També reclama ordres d'allunyament i incomunicació amb les víctimes durant 16 i 10 anys, respectivament.

La Fiscalia planteja que, un cop complertes dues terceres parts de la condemna, l'acusat sigui expulsat del país amb una prohibició de retorn de 10 anys. A més, demana que indemnitzi les víctimes amb 13.600 i 1.075 euros.

El judici tindrà lloc el pròxim 14 de maig a l’Audiència de Lleida.