S’enfronta a 10 anys de presó per disparar al cap d’un home

Un home s’asseurà aquest dimecres al banc dels acusats a l’Audiència de Lleida per haver disparat al cap d’un altre enmig d’una baralla al carrer, l’11 de desembre del 2022. La Fiscalia li demana 10 anys de presó: set per un intent d’homicidi i tres més per tinença il·lícita i d’armes prohibides.

Els fets van tenir lloc cap a les onze del matí, quan els dos implicats van mantenir una disputa i, segons el relat del ministeri públic, l’acusat va treure una arma de foc i va disparar contra l’altra persona, ferint-la a la boca. La víctima va perdre dents i va patir una lesió a la llengua, i l’acusació remarca que si el projectil s’hagués desviat “uns mil·límetres”, hauria pogut arribar al cervell.

En un registre posterior al domicili de l’home, els Mossos hi van trobar l’arma utilitzada i també diverses armes llargues, defenses elèctriques i material pirotècnic, part del qual era prohibit o sense llicència.

Vuit dies després dels fets, el sospitós va ingressar a presó. En espera del judici, ha dipositat 10.000 euros al jutjat com a responsabilitat civil. El fiscal també reclama que indemnitzi la víctima amb més de 13.500 euros i que se li prohibeixi qualsevol contacte o aproximació a menys de 500 metres durant 16 anys.