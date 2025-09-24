Les filles de l'acusat d'abusar d'una menor a Vielha declaren que també l'han denunciat per fets similars

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'abusar sexualment d'una nena de 12 anys, amiga de les seves filles, a Vielha. Durant la vista, la Fiscalia i l'acusació particular han mantingut que el juny del 2019 el processat va fer tocaments a la menor a la sala de bitlles que regentava i, posteriorment, al seu domicili. L'home s'enfronta a penes de fins a 6 anys de presó per un suposat delicte d'abús sexual a una menor de 16 anys. Per la seva banda, ell ho ha negat tot i la defensa n'ha demanat l'absolució. Les dues filles de l'acusat han declarat que no van veure els presumptes tocaments, però han admès que és possible que existissin perquè elles també van denunciar el seu pare per fets similars uns anys més tard.
La víctima no ha acudit a declarar al judici per indicació de la psicòloga que la tracta a Colòmbia, on viu actualment, però segons el relat que va manifestar durant la instrucció del cas, l'acusat li va fer tocaments en dues ocasions. En primer lloc, va explicar que li havia tocat el cul per sota les calces a la sala de bitlles i que, més tard, quan havia anat al domicili d'ell per dormir amb la seva amiga, el processat va introduir la mà sota els llençols i li va fer tocaments als genitals per sobre les malles que duia. Després d'això, la víctima va manifestar que volia anar-se'n i la filla gran de l'acusat la va acompanyar cap a casa.
No va ser fins dilluns que la menor va explicar els fets a l'institut on anava. La cap d'estudis ha declarat que la nena li va explicar "una situació d'abús" i que mostrava "angoixa" i "estrès". Immediatament, van alertar dels fets a la mare de la menor i aquesta se'n va anar a denunciar-ho als Mossos d'Esquadra. Durant la vista, la mare de la nena ha explicat que les dues famílies tenien una bona relació i es reunien de vegades. "No la veig capaç d'inventar-se una cosa així, era una nena infantil. Després d'això ha estat en tractament psicològic i psiquiàtric, i s'ha intentat suïcidar", ha relatat la dona.
L'acusat nega els fets
Per la seva banda, el processat ha negat que hagués fet tocaments a la menor i ha dit que la denúncia el va sorprendre perquè "sobretot amb la meva filla petita tenien amistat i era habitual que vingués a casa meva". Segons el processat, el dia dels fets ell estava treballant al local que regentava fent-se càrrec del bar i de les bitlles, mentre la víctima i la seva filla petita sopaven. L'home ha explicat que després va sortir de festa amb la seva parella i que, en adonar-se que li havien robat diverses pertinences del cotxe, en tornar al domicili van entrar tots a l'habitació on hi havia les menors per mirar de localitzar el seu mòbil a través de l'ordinador.
Les dues filles de l'acusat han declarat que actualment no tenen cap relació amb el seu pare i han revelat que també l'han denunciat per presumptes agressions sexuals. Sobre el dia dels fets, han admès que no van observar que l'home fes tocaments a la víctima, però que seria possible que s'haguessin produït i no se n'adonessin. La filla gran ha declarat que "el pare anava passat de copes" i que, després que consultessin l'ordinador, la víctima mostrava ansietat i es trobava "en estat de xoc". "Li vaig preguntar què li passava, em va dir que no sabia ben bé què era, em vaig oferir a acompanyar-la a casa i no s'ho va pensar", ha declarat.
Per la seva banda, el psicòleg que es va entrevistar amb la menor ha explicat que el relat de la nena és "creïble" i que mostrava una afectació emocional important. En el torn de conclusions, la fiscal ha considerat acreditats els abusos continuats i ha sol·licitat una condemna de 6 anys de presó per a l'home, 6 anys de llibertat vigilada i el pagament d'una indemnització de 7.000 euros. La defensa ha demanat l'absolució del processat, el qual va acabar marxant de la Val d'Aran arran de l'enrenou generat i actualment viu a Barcelona. El judici ha quedat vist per a sentència.