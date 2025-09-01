Lleida supera la xifra negra de l’any passat amb vint morts a les carreteres

Entre l’1 de gener i el 31 d’agost d’aquest any, 20 persones han perdut la vida a les carreteres de Lleida, dues més que en el mateix període del 2024. Només al juliol es van registrar 10 víctimes mortals, un mes negre per a la demarcació, i a l’agost se n’ha sumat una més.
En el conjunt de Catalunya, el balanç tampoc és positiu: 97 morts en 90 accidents, xifra que representa un augment del 3% respecte a l’any passat (94 morts en 86 sinistres). A més, 570 persones han resultat ferides greus, també un increment del 3% respecte al 2024. Tot i això, el Servei Català de Trànsit recorda que la mortalitat és encara un 20% inferior a la de 2019, any de referència abans de la pandèmia.
Col·lectius vulnerables i edats de risc
El perfil de les víctimes manté tendències clares: els homes representen el 79% dels morts i els motoristes són el col·lectiu més castigat, amb 30 víctimes (el 31% del total). També hi han mort 7 vianants i 4 ciclistes. La resta de víctimes viatjaven en cotxe (42), camió (7) o furgoneta (6).
Per franges d’edat, destaca l’alta mortalitat entre els menors de 35 anys (36 víctimes, un 37% del total), especialment en els grups de 15 a 24 anys (15 morts) i de 25 a 34 anys (19 morts). La franja de 55 a 64 anys també registra una xifra elevada (19 víctimes).
On i quan passen més accidents
Les carreteres amb més morts acumulats aquest 2025 són l’AP-7 (11), l’A-2 (7) i la C-58 (6). Altres vies amb incidència destacada són la C-12 i la N-II (4 morts cadascuna). Pel que fa al tipus d’accident, predominen els xocs frontals (21) i els accidents simples (32).
Els divendres són el dia més negre, amb 20 morts acumulades. En general, 46 víctimes mortals han estat en dies feiners i 51 en caps de setmana, festius o operacions especials.
Per demarcacions
Barcelona: 43 morts (3 més que el 2024), amb especial incidència al Vallès Occidental (8), Baix Llobregat (7) i Osona (6).
Tarragona: 24 morts (2 més que l’any passat), amb el Baix Camp al capdavant (5).
Girona: 10 morts (4 menys que el 2024), amb la Selva com a comarca més afectada (4).
Lleida: 20 morts (2 més que el 2024), amb un juliol tràgic que concentra la meitat de les víctimes.