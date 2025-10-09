Minut de silenci a la comissaria de Mossos de Mollerussa en record de l’agent assassinat

Més d’un centenar de persones s’ha concentrat a l’exterior de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Mollerussa per recordar l’agent que va ser assassinat a trets pel seu sogre dimecres a la tarda a Lleida. El mosso, que feia 21 anys que estava al cos, estava destinat actualment a l’ABP Pla d’Urgell-Garrigues i els seus companys han volgut retre-li homenatge.
El cos ha quedat commocionat davant el tràgic succés que ha posat fi a la vida del seu company i les mostres de condol també han arribat per part dels alts comandaments del cos com el seu cap, Miquel Esquius, que ha visitat la comissaria o Josep Codina, cap de la Regió Policial Ponent. A l’acte també hi ha assistit l’alcalde Marc Solsona i membres de la corporació.
El minut de silenci s’ha fet a les 12 del migdia i prèviament el cap de la comissaria de Mollerussa, Roderic Moreno, ha adreçat unes paraules de condol i suport als agents i treballadors concentrats. Moreno ha assenyalat que a causa d'una situació “tan luctuosa” han perdut un company “molt estimat i respectat” a la comissaria de la capital del Pla d’Urgell.
En aquest sentit, ha destacat que des que van passar els fets i es va saber la identitat de la víctima, no han parat de rebre mostres de condol i suport, i per això, de forma “espontània”, han decidit fer una “trobada d’escalf” en forma de minut de silenci. “Pretenia ser íntima”, ha dit Moreno, tot i que al final ha comptat amb una elevada assistència i això encara els ha fet sentir més agraïts.