Dos homes s'enfronten a una petició de nou anys de presó i una multa d’1,3 milions d’euros per intentar introduir més de 13.000 pastilles d’èxtasi a Espanya pel pas fronterer de Melles-Pònt de Rei, a la Val d’Aran. Van ser interceptats per la policia espanyola el 3 de maig del 2024 quan acabaven de travessar la frontera en vehicle.

Els agents van descobrir la droga –més de sis quilos d’MDMA amb una puresa superior al 32%– amagada al maleter, dins d’una maleta. Els embolcalls anaven envasats al buit i contenien pastilles de diferents colors i formes, algunes amb logotips imitatius de marques comercials.

Els arrestats es van identificar amb documents digitals suposadament italians i francesos que resultaren ser falsos. A comissaria, es va confirmar que ambdós homes ja havien estat identificats anteriorment per entrar irregularment a l’Estat i que serien de nacionalitat algeriana.

A més del delicte de tràfic de drogues i contraban, el ministeri fiscal els imputa també l’ús d’identitats falses, per la qual cosa reclama un any addicional de presó i 3.600 euros de multa. El conductor, que no tenia carnet, s’enfronta també a cinc mesos de presó més.

Els dos detinguts van ingressar a presó provisional el 6 de maig i el judici se celebrarà el 10 de juny a l’Audiència de Lleida. Els investigadors sospiten que podrien formar part d’una xarxa organitzada dedicada a la introducció de drogues a l’Estat des de França.