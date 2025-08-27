Tanquen les piscines de les Borges en trobar-hi excrements a l’aigua

Les piscines municipals de les Borges Blanques han tancat portes aquest dimecres després de detectar-se excrements a la piscina gran. L’Ajuntament va ordenar l’evacuació immediata dels banyistes i va activar el protocol sanitari per restablir les condicions òptimes de l’aigua.\r\n\r\nEl consistori ha informat que el recinte romandrà tancat durant tota la jornada i que només es reobrirà quan els paràmetres de seguretat estiguin garantits. Paral·lelament, l’Ajuntament interposarà una denúncia als Mossos d’Esquadra, qualificat l’incident d’“acte d’incivisme greu”.\r\n\r\nAquest episodi se suma a una llarga llista d’incidències similars d’aquest estiu, en què més d’una desena de piscines de la demarcació han hagut de tancar temporalment per la presència de femta a l’aigua. Diversos ajuntaments sospiten que aquests fets estarien vinculats a un repte viral difós a les xarxes socials.\r\n