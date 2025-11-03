Tres detinguts a Mollerussa per tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat tres homes, de 26, 28 i 55 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per vendre droga, sobretot cocaïna, a Mollerussa. Les detencions són el resultat d'una investigació que la policia va iniciar l'abril del 2024, després de tenir coneixement que un home venia substàncies estupefaents des del seu domicili de Mollerussa a consumidors del municipi. A l'entrada i registre del domicili del principal sospitós, la policia va trobar 260 grams de cocaïna, 23,84 de metamfetamina i 4.970 euros en moneda fraccionada, així com tres bàscules de precisió, estris per manipular la droga en dosis per l'autoconsum, un espai de pebre i un punyal.
La investigació l'han portat a terme agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Mollerussa. Els agents van realitzar diversos dispositius de seguiment al principal sospitós, un home amb nombrosos antecedents per salut pública i altres delictes. Per dificultar la tasca policial, l'home canviava de domicili i viatjava sovint al seu país d'origen, on té fixada la seva residència. Així, venia a Mollerussa durant curtes temporades de temps per reunir diners amb la venda de la droga i, després, tornava a casa seva.
Els dispositius de seguiment fets van permetre a la policia constatar que l'investigat realitzava les transaccions de droga en llocs propers al seu domicili després de contactar amb els compradors, als quals els venia dosis de cocaïna per l'autoconsum.
Finalment, el passat dissabte agents van fer una entrada i perquisició al domicili del sospitós, ubicat a l'avinguda Catalunya de Mollerussa, on es van detenir tres persones i es van intervenir drogues, diners en efectiu i estris que utilitzava per preparar les dosis de droga. Amb aquestes detencions, la policia afirma que s'ha desmantellat un important punt de venda de cocaïna del Pla d'Urgell.
Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Mollerussa, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit. Pel que fa al principal detingut, amb antecedents, va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.